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ПУБЛИКАЦИИ // ИНФОРМАЦИЯ

ПУБЛИКАЦИИ / СМИ

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Изменения региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг

Изменения региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг

December-22-2016

Изменения региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, применяемые для расчета субс...

На подъездах разместят нужную информацию

На подъездах разместят нужную информацию

December-22-2016

Дмитрий Миронов поручил размещать на подъездах домов информационные щиты с контактами отделов полици...

Прямая линия

Прямая линия

December-22-2016

23 декабря в Правительстве области откроется прямая линия по вопросам работы с обращениями граждан ...

Водоканалы объединят

December-22-2016

Депутаты областной Думы поддержали правительство в вопросе объединения водоканалов

Запретить высаживать безбилетных детей на мороз

December-22-2016

ОНФ в Ярославской области считает необходимым запретить высаживать безбилетных детей на мороз Региональный штаб Общероссийского народного фронта в Ярославской области подготовил обращение к властям в связи с инцидентом со школьниками, которых заставили выйти из автобуса несмотря на сильный мороз. По сообщениям активистов, кондуктор автобуса № 10 в Ярославле в 17-градусный мороз попросила возвращавшихся из школы брата и сестру покинуть салон из-за сломанной транспортной карты. Ребята были вынуждены пройти пешком несколько остановок, в результате чего вечером у мальчика поднялась температура. Как следует из информации на сайте следственного управления Следственного комитета Российского Федерации по Ярославской области, следователи проводят проверку, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.«Конечно, кондуктор руководствовалась существующим внутренним порядком. Но речь идет о детях, а значит, ситуация особая. Мы будем настаивать, чтобы перевозчики проинструктировали кондукторов не высаживать на мороз детей-безбилетников и приняли соответствующие локальные нормативные акты», - отметила представитель регионального штаба Народного фронта, руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» Ирина Комарова.По ее словам, общественники направят соответствующее письмо в правительство области и мэрию Ярославля.Ранее этой зимой аналогичные случаи произошли также в ряде других городов, включая Москву, Екатеринбург, Липецк, Пермь. Региональный исполком ОНФ8 (4852) 20-07-61

Дмитрий Миронов: «Земля должна работать»

December-21-2016

21 декабря одним из основных вопросов повестки заседания Правительства региона стал ввод в оборот земель сельскохозяйственного назначения.

Дурака и могила не исправит

December-21-2016

Зима в России непостоянна: то морозит, то снегом всё заметёт, то оттепель случится, а за ней снова мороз и каток на дорогах да тротуарах.

Лучшие районы получат 50 миллинов

December-21-2016

Дмитрий Миронов: «В Ярославской области будет составлен рейтинг муниципальных образований»

Детей будут перевозить централизованно

December-21-2016

Дмитрий Миронов поставил задачу по созданию единого регионального АТП, которое займется перевозкой детей

Инициативное бюджетирование позволит продолжить программу благоустройства

December-21-2016

В 2017 году в регионе будет реализован новый проект инициативного бюджетирования. Такую задачу поставил глава региона Дмитрий Миронов.

В новогоднюю ночь на главной площади Ярославля выступит певица Нюша

December-21-2016

​В этом году центром проведения новогодних торжеств в регионе по предложению врио губернатора Дмитрия Миронова станет главная площадь Ярославля – Советская.

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Каленарь событий

Декабрь 2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
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Декабрьские встречи - концерт оркестра Сысоева в ДК
15:00
ДК
Дата : 2016-12-03
4
Нет изображения
Открытое Первенство по лыжным гонкам «Открытие лыжного сезона», посвященное 50-летию ДЮСШ
11:00
УМТК
Нет изображения
Единый день сдачи нормативов ВФСК «ГТО». Бег на лыжах.
13:00
УМТК
Нет изображения
Презентация поискового отряда «ЗОВ»
14:00
МЦ "Солнечный"
Нет изображения
Концерт юмориста Ветрова в ДК
17:00
ДК
Дата : 2016-12-04
5
6
Нет изображения
Муниципальные соревнования по шахматам «Белая ладья» среди городских школ
13:00
Шахматный клуб
Дата : 2016-12-06
7
Нет изображения
Фестиваль детско-юношеских команд сельских районов по мини – футболу. Возрастная группа 2002-2003 г.р.
12:00
ФОК
Нет изображения
Муниципальные соревнования по шахматам «Белая ладья» среди городских школ
13:00
Шахматный клуб
Дата : 2016-12-07
8
Нет изображения
Муниципальные соревнования по пулевой стрельбе среди сельских школ
13:00
СОШ №8
Нет изображения
Посвящение в кадеты ( МОУ СОШ №5)
15:00
ДК
Нет изображения
Торжественное вручение паспортов «Я гражданин России» и волонтерских книжек
16:00
МЦ "Солнечный"
Нет изображения
Правовая игра «Закон и порядок»
17:00
МЦ "Солнечный"
Дата : 2016-12-08
9
Нет изображения
Торжественная церемония возложения цветов к памятнику – часовне «Защитникам Отечества во все времена от благодарных угличан», приуроченная к Дню Героев Отечества
12:00
пл. Успенская
Нет изображения
Торжественная церемония награждения памятным значком «300 лет Углицкому пехотному полку»
13:00
Зал торжеств АУМР
Нет изображения
Открытие Клуба смешанных боевых единоборств «Мангуст»
15:30
Нет изображения
Торжественный вечер, посвященный подведению итогов спартакиады трудящихся города Углича 2016 года
18:00
ДК
Нет изображения
Вечер чествования СК «Спарт»
18:00
ДК
Дата : 2016-12-09
10
Нет изображения
Мастер-класс «Новогодний свит-дизайн» (Упаковка новогодних подарков)
11:00
ЦД "Цветочный"
Нет изображения
«Прекрасная царевна и счастливый карла». Спектакль Театра книги «Ровесник» по сказке Н.М. Карамзина в рамках года Карамзина
15:00
Б-ка им. Сурикова
Нет изображения
Творческий вечер Игоря Коваля
16:00
ДК
Нет изображения
Школьная дискотека
18:00
МЦ "Солнечный"
Дата : 2016-12-10
11
Нет изображения
«Главный закон нашей жизни». Медиа-презентация в режиме «нон-стоп».
00:00
Б-ка им. Сурикова
Дата : 2016-12-11
12
Нет изображения
Муниципальные соревнования «Мини-футбол в школу» среди городских школ.
12:00
ФОК
Дата : 2016-12-12
13
14
Нет изображения
Единый день сдачи нормативов ВФСК «ГТО». Плавание.
18:30
Санаторий Углич
Дата : 2016-12-14
15
Нет изображения
Торжественное вручение паспортов «Я гражданин России» и волонтерских книжек
16:00
МЦ "Солнечный"
Нет изображения
Интеллектуальная игра «Семь ключей»
17:30
МЦ "Солнечный"
Нет изображения
Торжественный вечер, посвященный подведению итогов «Спортивного клуба «Спарт»
18:00
ДК
Дата : 2016-12-15
16
Нет изображения
«Антикафе»
18:00
МЦ "Солнечный"
Дата : 2016-12-16
17
Нет изображения
Школьная дискотека
18:00
МЦ "Солнечный"
Дата : 2016-12-17
18
Нет изображения
Заседание клуба Ветеран
15:00
МЦ "Солнечный"
Дата : 2016-12-18
19
20
21
Нет изображения
Исторический Эрудицион
16:00
МЦ "Солнечный"
Дата : 2016-12-21
22
Нет изображения
Открытое первенство Угличского муниципального района по хоккею среди мужских команд
19:00
Стадион "Чайка"
Дата : 2016-12-22
23
24
Нет изображения
Чемпионат Ярославской области по волейболу среди мужских команд
10:00
ФОК
Нет изображения
Ночная хоккейная лига «Любитель 40+»
12:00
Стадион "Чайка"
Дата : 2016-12-24
25
Нет изображения
Открытое первенство Угличского муниципального района по хоккею среди мужских команд
11:00
Стадион "Чайка"
Дата : 2016-12-25
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