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Название: Магазин "Русская механика" Адрес г. Углич, Рыбинское ш, 20А Описание Снегоходы и запчасти. Квадроциклы и запчасти. Газонокосилки....
Название: Магазин "Запчасти" Адрес 152611, г. Углич, Кашинское ш, 50 Заведующий 5-53-51ф ...
Название: "Росагроснаб" ООО Адрес 152611, г. Углич, Кашинское ш, 50 Описание Запчасти к тракторам и сельхозтехнике Генеральный дирек...
Депутаты областной Думы поддержали правительство в вопросе объединения водоканалов
ОНФ в Ярославской области считает необходимым запретить высаживать безбилетных детей на мороз Региональный штаб Общероссийского народного фронта в Ярославской области подготовил обращение к властям в связи с инцидентом со школьниками, которых заставили выйти из автобуса несмотря на сильный мороз. По сообщениям активистов, кондуктор автобуса № 10 в Ярославле в 17-градусный мороз попросила возвращавшихся из школы брата и сестру покинуть салон из-за сломанной транспортной карты. Ребята были вынуждены пройти пешком несколько остановок, в результате чего вечером у мальчика поднялась температура. Как следует из информации на сайте следственного управления Следственного комитета Российского Федерации по Ярославской области, следователи проводят проверку, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.«Конечно, кондуктор руководствовалась существующим внутренним порядком. Но речь идет о детях, а значит, ситуация особая. Мы будем настаивать, чтобы перевозчики проинструктировали кондукторов не высаживать на мороз детей-безбилетников и приняли соответствующие локальные нормативные акты», - отметила представитель регионального штаба Народного фронта, руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» Ирина Комарова.По ее словам, общественники направят соответствующее письмо в правительство области и мэрию Ярославля.Ранее этой зимой аналогичные случаи произошли также в ряде других городов, включая Москву, Екатеринбург, Липецк, Пермь. Региональный исполком ОНФ8 (4852) 20-07-61
21 декабря одним из основных вопросов повестки заседания Правительства региона стал ввод в оборот земель сельскохозяйственного назначения.
Зима в России непостоянна: то морозит, то снегом всё заметёт, то оттепель случится, а за ней снова мороз и каток на дорогах да тротуарах.
Дмитрий Миронов: «В Ярославской области будет составлен рейтинг муниципальных образований»
Дмитрий Миронов поставил задачу по созданию единого регионального АТП, которое займется перевозкой детей
В 2017 году в регионе будет реализован новый проект инициативного бюджетирования. Такую задачу поставил глава региона Дмитрий Миронов.
В этом году центром проведения новогодних торжеств в регионе по предложению врио губернатора Дмитрия Миронова станет главная площадь Ярославля – Советская.
Информация о вакансиях на 15 декабря 2016 г. ...
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Открытое Первенство по лыжным гонкам «Открытие лыжного сезона», посвященное 50-летию ДЮСШ
11:00
УМТК
Дата : 2016-12-04
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Торжественное вручение паспортов «Я гражданин России» и волонтерских книжек
16:00
МЦ "Солнечный"
Дата : 2016-12-08
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Торжественная церемония возложения цветов к памятнику – часовне «Защитникам Отечества во все времена от благодарных угличан», приуроченная к Дню Героев Отечества
12:00
пл. Успенская
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Торжественная церемония награждения памятным значком «300 лет Углицкому пехотному полку»
13:00
Зал торжеств АУМР
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Торжественный вечер, посвященный подведению итогов спартакиады трудящихся города Углича 2016 года
18:00
ДК
Дата : 2016-12-09
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Мастер-класс «Новогодний свит-дизайн» (Упаковка новогодних подарков)
11:00
ЦД "Цветочный"
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«Прекрасная царевна и счастливый карла». Спектакль Театра книги «Ровесник» по сказке Н.М. Карамзина в рамках года Карамзина
15:00
Б-ка им. Сурикова
Дата : 2016-12-10
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Торжественное вручение паспортов «Я гражданин России» и волонтерских книжек
16:00
МЦ "Солнечный"
Дата : 2016-12-15
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