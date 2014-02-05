ОНФ в Ярославской области считает необходимым запретить высаживать безбилетных детей на мороз Региональный штаб Общероссийского народного фронта в Ярославской области подготовил обращение к властям в связи с инцидентом со школьниками, которых заставили выйти из автобуса несмотря на сильный мороз. По сообщениям активистов, кондуктор автобуса № 10 в Ярославле в 17-градусный мороз попросила возвращавшихся из школы брата и сестру покинуть салон из-за сломанной транспортной карты. Ребята были вынуждены пройти пешком несколько остановок, в результате чего вечером у мальчика поднялась температура. Как следует из информации на сайте следственного управления Следственного комитета Российского Федерации по Ярославской области, следователи проводят проверку, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.«Конечно, кондуктор руководствовалась существующим внутренним порядком. Но речь идет о детях, а значит, ситуация особая. Мы будем настаивать, чтобы перевозчики проинструктировали кондукторов не высаживать на мороз детей-безбилетников и приняли соответствующие локальные нормативные акты», - отметила представитель регионального штаба Народного фронта, руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» Ирина Комарова.По ее словам, общественники направят соответствующее письмо в правительство области и мэрию Ярославля.Ранее этой зимой аналогичные случаи произошли также в ряде других городов, включая Москву, Екатеринбург, Липецк, Пермь. Региональный исполком ОНФ8 (4852) 20-07-61