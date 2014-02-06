Ураган, охвативший в понедельник несколько европейских стран, сегодня утром достиг России. По сообщению управления МЧС по Ярославской области, по области объявлено экстренное предупреждение. По словам синоптиков, на область в настоящее...

В МЧС предупреждают о возникновении возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывами линий электропередачи, обрушением слабоукрепленных конструкций и падением...