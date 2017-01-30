В конце прошлого года в областных СМИ появилась информация о том, что в проекте “Команда губернатора” участвуют двое угличан. ...
Десять лет назад возник творческий союз двух ярославских музыкантов – ди-джея, аранжировщика и дизайнера Алексея Крутикова aka DJ Rumata и джазового саксофонис...
Дорогие угличане! В период с февраля по май 2017 года для руководителей любительских объединений декоративно - прикладного искусства, фольклорных коллективов, умель...
Школьники посчитали своим долгом расчистить от снега территорию у памятника ...
Глава Мышкинского района Ярославской области написал заявление об отставке по собственному желанию. ...
26-27 января прошел очередной этап Спартакиады работников образования - соревнования по пулевой стрельбе. Всего приняло участие 29 команд образовательных учреждений,...
После вмешательства руководства области в Угличском районе начала решаться проблема с вывозом мусора ...
Перед судом предстанет 61-летний житель области, обвиняемый в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения ...
За период с 19 января 2017 года по 26 января 2017 года на территории Угличского района зарегистрирован 1 пожар, погибших и травмированных нет. ...
Результаты независимой экспертизы качества продуктов, закупленных в торговых точках Ярославской области ...
Размер материнского капитала в 2017 году не изменится и составит 453 026 рублей.
Дмитрий Миронов: «Местные власти несут ответственность за организацию вывоза ТБО на территории района»
В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 214-ФЗ, с 1 января 2017 года страховые компании обязаны обеспечить возможность заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства в виде электронного документа.
Глава региона поручил проработать вопрос передачи полномочий по ремонту мостов с местного уровня на областной
20 января 2017 года на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) открыт доступ еще к двум сервисам, которые доработаны в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Информация о вакансиях на 19 января 2017 г. ...
Информация о вакансиях на 12 января 2017 г. ...
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Дата : 2017-01-14
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Соревнования по вязке узлов "Булинь", посвященные памяти участников ВОВ Гуровой М.С. и Гурова А.А.
11:00
Гимназия №1
Дата : 2017-01-20
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Муниципальная спартакиада среди сотрудников исполнительной власти и депутатов УМР «Сила, бодрость, здоровье» 2017 года Зимний этап. Муниципальная спартакиада среди сельских поселений УМР Лыжные гонки.
11:00
Ильинское
Дата : 2017-01-28
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