НОВОСТИ

Вопросы губернатору: полигон ТБО, музей

Вопросы губернатору: полигон ТБО, музей

На встрече с губернатором Ярославской области угличане задали вопросы о полигоне твердых бытовых отходов и сохранении музейных помещений. ...

Предлагаем вашему вниманию видеоматериал со встречи губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова с угличской общественностью....

Вопросы губернатору: здравоохранение

Вопросы губернатору: здравоохранение

На встрече с губернатором Ярославской области угличане поднимали вопросы здравоохранения. ...

Угличанами были подняты вопросы о восстановлении амбулатории в левобережной части Углича и техническом оснащении Угличской ЦРБ. Предлагаем вашему вниманию видеомат...

Готовится замена купола "Казанской" церкви

В пятницу производилась съемка установочных размеров купола Церкви Казанской Иконы Божией Матери. ...

Участие в конференции "Профессиональный компетенции. Творчество. Карьера"

26 января 2017 года восемь студентов Угличского индустриально-педагогического колледжа, под руководством заместителя директора по научно-методической работе Лукьянчи...

Объявлен конкурс по отбору кандидатур

9 февраля начнется прием заявлений от кандидатов на пост главы Угличского муниципального района ...

Приглашение на встречу с писателем

В библиотеке им. Сурикова состоится творческая встреча с угличанами известного российского литературоведа ...

Приглашение на выставку

Приглашаем угличан и гостей города 18 февраля в 14-00 в Дом дружбы на презентацию персональной, юбилейной выставки работ ярославского художника, члена Союза художник...

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Сводка ДТП в Угличском районе

Сводка ДТП в Угличском районе

Справка об аварийности на территории Угличского муниципального района с 24.01. 2017 г. по 31.01. 2017 г. ...

На территории УМР зарегистрировано 18 ДТП, в которых 1 несовершеннолетний получил телесные повреждения. 25.01.2017 на ул. Ярославское шоссе, водитель автомашины Х...

Наградили лучших спортсменов

Наградили лучших спортсменов

В Молодежном центре “Солнечный” прошла торжественная церемония награждения лучших спортсменов района «ЛАУРЕАТ СПОРТА - 2016». ...

В Угличе стало доброй традицией чествовать лучших спортсменов и тренеров Угличского муниципального района, подводить итоги спортивного года. Муниципальный смотр &n...

В Угличском районе полицейскими раскрыта серия краж из дачных домов

Ранее в дежурную часть ОМВД России по Угличскому району поступили два заявления о кражах  из дачных домов в садовых товариществах, расположенных в муниципальном...

На Камышевском шоссе вновь неспокойно

В Угличе сотрудниками полиции изъято наркотическое средство ...

Школьники из Ильинского приняли участие в «Лыжне 2017»

Учащиеся начальных классов Ильинской средней школы УМР 3 февраля 2017 года приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам в рамках «XXXV массовые лыжные соре...

Губернатор посетил угличский ТИЦ

Дмитрий Миронов: «Развитие туристического кластера – одно из важнейших направлений деятельности Правительства региона» ...

Традиционный старт муниципальных Спартакиад

28 января в селе Ильинском соревнованиями по лыжным гонкам дан старт муниципальной спартакиаде среди сельских поселений Угличского муниципального района 2017 года и ...

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Авторадио Углич (тест)


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УОТР: События / "Ледовая" вечеринка

ТВ 1

УОТР: Дмитрий Миронов посетил Углич

ТВ 2

УОТР: Концерт "the Room Orchestra"

ТВ 3

УОТР: События / "Музей" в музее

ТВ 4

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ПУБЛИКАЦИИ // ИНФОРМАЦИЯ

ПУБЛИКАЦИИ / СМИ

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Информация Росреестра

Информация Росреестра

February-04-2017

Электронный сервис Росреестра поможет определить документы необходимые для регистрации прав ...

Субсидии молодым

Субсидии молодым

February-04-2017

Субсидии на улучшение жилищных условий в этом году получат около 250 молодых семей региона ...

Виталий Ткаченко: «Управляющие компании тормозят газификацию области»

February-04-2017

​На состоявшемся брифинге по созданию Единого регионального информационно-расчетного центра заместитель председателя Правительства области Виталий Ткаченко подверг жесткой критике работу некоторых управляющих компаний.

В Ярославской области внедрят лучшие практики работы российских бизнес-МФЦ

February-04-2017

​Наработки структур бизнес-МФЦ других субъектов РФ будут использованы для сокращения сроков оказания ряда государственных услуг предпринимательскому сообществу Ярославской области.

Положить конец беспределу управляющих компаний

February-04-2017

Виталий Ткаченко: «Создание ЕИРЦ позволит положить конец беспределу управляющих компаний»

Ярославские дороги и транспорт не получили почти миллиард рублей в 2016-м

February-04-2017

На государственную программу «Развитие дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области» было выделено 6 миллиардов 894 миллиона рублей, но в целом исполнение ее составило 5 миллиардов 929 рублей или 86%.

Древняя Ярославия: в Сети появились старинные карты региона

February-04-2017

Российский государственный архив древних актов опубликовал стародавние карты Российского государства, среди которых есть и зарисовки отдельных мест с современной Ярославской области.

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