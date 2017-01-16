В прошедшие выходные хоккейная команда «Чайка» провела сразу два матча в дивизионе «Любитель 40+» Первенства Ярославской области среди ветеранов. ...

Один матч, в субботу, по календарю соревнований, с основным конкурентом по попаданию в плей-офф Первенства, ярославским «Торпедо», а в воскресенье &nda...