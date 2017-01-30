Станция юннатов Дома детского творчества уже много лет проводит акцию «В лесу родилась ёлочка». И этот год не стал исключением. ...

Угличские ребята городских и сельских школ, воспитанники детских садов, их родители, все дружно приняли участие в этой экологической акции. Символом нового года на...