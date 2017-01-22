НОВОСТИ

Подвели итоги выставки рождественских вертепов

Подвели итоги выставки рождественских вертепов

В субботу, 21 января, в Музее-галерее “Под благодатным покровом” подвели итоги третьей ежегодной выставки “Рождественский вертеп”. ...

Рождественский конкурс проводится в нашем районе уже в третий раз. С каждым годом работ становится все больше, качество их исполнения становится все выше. Как отме...

Спортивный туризм в залах

Спортивный туризм в залах

19 января на базе МОУ СОШ №4 прошли муниципальные соревнования по спортивному туризму в залах сред туристических объединений УМР младшей группы. Организовали и провели соревнования учителя физической культуры МОУ СОШ №4 Толокнова Е.В., Абра...

В соревнованиях в дисциплине дистанция – пешеходная – личная – 1 класс принял участие команды Гимназия №1, Отрадновская СОШ, ДДТ, МОУ СОШ №4. Общ...

«Солнечный маскарад!»

13 января в Молодежном центре «Солнечный» прошло одно из самых ярких и красочных мероприятий за последнее время, мероприятие, к которому организаторы гот...

Волонтерское объединение «Марафон добрых дел»

Волонтер - это значит доброволец, человек, который приносит добро людям, дарит им своё тепло и вовремя приходит на помощь, не требуя ничего взамен. ...

Углич празднует Крещение

В ночь на 19 января в Угличе, как и по всей России прошли традиционные крещенские купания. ​ ...

В Арсенале необычных велосипедов в Угличе даже столы и стулья из велосипедных запчастей

В открывшийся десять дней назад Арсенал необычных велосипедов начали ходить посетители. ...

Прикоснись к прекрасному сердцем

Фотовыставка с таким названием в настоящее время развернута в холле 1-го этажа Дворца культуры. На ней представлены фотографии Геннадия Васильевича Тараканова (1936-...

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Концерт Юлии Стецюк

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Обсудили стратегию развития туризма

Обсудили стратегию развития туризма

Будущую стратегию развития туризма как сферы экономики Ярославской области эксперты обсудили в Угличе ...

В Угличе прошло заседание экспертной группы по туризму, созданной по поручению главы региона Дмитрия Миронова в рамках подготовки программы социально-экономическог...

Победителей муниципальной спартакиады наградили

Победителей муниципальной спартакиады наградили

В пятницу, 20 января, в Молодежном центре “Солнечный” состоялось чествование победителей и призеров муниципальной спартакиады «Сила, бодрость и здоровье». ...

Спартакиада традиционно проводится среди сотрудников органов исполнительной власти и депутатов Угличского муниципального района года, а также среди жителей сельски...

Блестящее выступление на первенстве Ярославской области

Угличские спортсмены блестяще выступили на первенстве Ярославской области в городе Ростове по борьбе дзюдо среди юношей 2003-2004 года рождения. ...

В ДТП на Октябрьской погиб водитель

19 января в 21.25 в Угличе на улице Октябрьской произошло ДТП. По предварительной информации произошло столкновение автомобилей «ВАЗ-21074» и «УАЗ&...

Обстановка с пожарами в Угличском МР на 19 января 2017 года

За период с 12 января 2017 года по 19 января 2017 года на территории Угличского района зарегистрировано 3 пожара, погибших и травмированных нет. ...

В Угличском районе полицией раскрыта серия дачных краж

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены подозреваемые в совершении серии краж из дачных домов. ...

Все больницы обеспечены противовирусными препаратами

​За прошедшую неделю в Ярославской области зарегистрировано больше 10 тысяч новых случаев заболеваемости ОРВИ и гриппом. ...

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ТВ 4

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ПУБЛИКАЦИИ // ИНФОРМАЦИЯ

ПУБЛИКАЦИИ / СМИ

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Жители Рыбинска планируют построить самую большую снежную крепость в России

January-21-2017

​Жители города Рыбинска планируют попасть в Книгу рекордов России, построив самую большую снежную крепость в стране без использования спецтехники. Строительство начнется утром 21 января в Дмитровском парке.

Информация Росреестра

January-20-2017

Итоги работы комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости за 2016 год

Задержаны угонщики

January-20-2017

В Ярославской области полицейскими задержаны подозреваемые в совершении серии краж автомашин

О минимальной оплате труда

January-20-2017

Управление социальной политики и труда Администрации Угличского муниципального района доводит до сведения работодателей

Вниманию жителей Угличского района

January-20-2017

26 января с 11.00 до 13.00 в здании Угличской межрайонной прокуратуры, расположенном по адресу: г. Углич, ул. 9 Января, д.9, прокурора области Юрий Валентинович Верховцев проведет личный прием граждан.

ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

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Информация Центра занятости от 12 января

January-12-2017

Информация о вакансиях на 12 января 2017 г. ...

Информация Центра занятости от 29 декабря

December-29-2016

Информация о вакансиях на 29 декабря 2016 г. ...

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Каленарь событий

Январь 2017
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Новогоднее представление у елки для самых маленьких «Сказочные приключения»
13:00
ДК
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Детский новогодний спектакль «Заяц с чудесными ушами»
15:00
Дата : 2017-01-02
3
Нет изображения
Новогоднее представление у елки для самых маленьких «Сказочные приключения»
11:00
ДК
Нет изображения
Детский новогодний спектакль «Заяц с чудесными ушами»
13:00
ДК
Дата : 2017-01-03
4
Нет изображения
Новогоднее представление у елки для самых маленьких «Сказочные приключения»
11:00
ДК
Нет изображения
Детский новогодний спектакль «Заяц с чудесными ушами»
13:00
ДК
Дата : 2017-01-04
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Вечер для работающей молодежи
18:00
МЦ "Солнечный"
Дата : 2017-01-14
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Встреча и консультации по государственным жилищным программам для молодежи: «Молодая семья», «Материнский капитал», «Военная ипотека»
18:00
МЦ "Солнечный"
Дата : 2017-01-17
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Муниципальные соревнования по спортивному туризму в закрытых помещениях (2003 г.р. и младше)
13:00
Школа №4
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Открытое первенство УМР по хоккею среди мужских команд
18:30
Стадион "Чайка"
Дата : 2017-01-19
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Соревнования по вязке узлов "Булинь", посвященные памяти участников ВОВ Гуровой М.С. и Гурова А.А.
11:00
Гимназия №1
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Муниципальный вечер, посвященный подведению итогов муниципальной спартакиады «Сила, бодрость, здоровье» среди сотрудников органов исполнительной власти и депутатов Угличского муниципального района 2016 года, муниципальной спартакиады среди сельских пос
17:00
МЦ "Солнечный"
Дата : 2017-01-20
21
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Школьная дискотека
18:00
МЦ "Солнечный"
Дата : 2017-01-21
22
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Открытое первенство УМР по хоккею среди мужских команд
10:00
Стадион "Чайка"
Дата : 2017-01-22
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