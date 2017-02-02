​На встрече врио губернатора Дмитрия Миронова с общественностью Угличского района, состоявшейся 1 февраля, была поднята тема поддержки фермерских и личных подсобных хозяйств. ...

Главу региона спросили, какие меры принимаются для помощи тем, кто любит и умеет работать на земле, а также какое содействие руководство области может оказать в ре...