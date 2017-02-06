Справка об аварийности на территории Угличского муниципального района с 24.01. 2017 г. по 31.01. 2017 г. ...

На территории УМР зарегистрировано 18 ДТП, в которых 1 несовершеннолетний получил телесные повреждения. 25.01.2017 на ул. Ярославское шоссе, водитель автомашины Х...