В конце года принято подводить итоги. Хотим и мы отчитаться перед нашими читателями, зрителями о нашей выставочной деятельности, как одной из составляющей культурных...
18 декабря с 17.00 до 19.30 в Спасо-Преображенском соборе (территория Кремля) пройдёт Всенощное бдение. ...
5 января для младших групп ансамбля «Конфетти» был организован замечательный праздник. ...
9 января в ДК «Нефтяник» состоялся международный фестиваль детского и юношеского творчества «Апельсин». ...
Сегодня руководство Главного управления рассказало о подготовке к предстоящему святому празднику Крещению. ...
Спасательные подразделения приняли участие в ликвидации последствий ДТП в Большесельском районе ...
«Угличский завод полимеров» получил кредит в объеме 50 млн рублей на покупку материалов и сырья для производства. ...
Обстановка с пожарами в Угличском МР на 12 января ...
11 января в Администрации района состоялось первое в 2017 году заседание Совета по спорту Угличского муниципального района. ...
Пока многие бизнесмены сетуют на падение доходов, за стенами колонии №3 в городе Угличе, производство в последние годы только растет и развивается. Чем занимаются в ...
Центр «Гармония» проводит набор старшеклассников на занятия по психологической подготовке к сдаче экзаменов.
15 января главный футбольный клуб региона «Шинник» отметил 60-летие своего основания.
16 января День рождения у Красносельского Александра Владимировича, коллектив спортивного клуба «Спарт» от всей души поздравляет Вас с Днем рождения!
В области внедряются новые методы работы по примирению конфликтов в детской и подростковой среде
В 2017 году изменилась структура органов исполнительной власти Ярославской области.
Информация о вакансиях на 29 декабря 2016 г. ...
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Соревнования по вязке узлов "Булинь", посвященные памяти участников ВОВ Гуровой М.С. и Гурова А.А.
11:00
Гимназия №1
Дата : 2017-01-20
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