НОВОСТИ

В День студента отметили лучших

В День студента отметили лучших

В Угличе, в Зале торжеств, чествовали лучших студентов нашего района. ...

День студента - это главный праздник для студентов, который отмечают бывшие студенты, будущие студенты и, естественно, настоящие студенты.История праздника началас...

Встреча с председателем Общества блокадников

Встреча с председателем Общества блокадников

27 января стал для нашей родины в 1944 году одним из радостных дней. ...

В 8 часов вечера по случаю полного снятия блокады в Ленинграде был произведен салют 24 залпами из 324 орудий. Сердца жителей переполнились радостью. Народ ликовал....

Близятся "Зимние забавы"

В рамках ХI Фестиваля "Зимние Забавы в Угличе" пройдет 1 этап Кубка Поволжья 2017 года по Снегоходному спорту ...

Решали мусорную проблему

Вчера в Угличе состоялось расширенное совещание по проблеме уборки мусора в Угличе, с участием Директор департамента жилищно-коммунального комплекса Ярославской обла...

В Угличе детей порадовали выступлениями детского театра «Миряночка»

В святочные дни с 10 по 19 января 2017 года детский театр «Миряночка» Алексеевского женского монастыря г. Углича проводил традиционные благотворительные ...

Об итогах регионального этапа Всероссийского конкурса

Об итогах регионального этапа Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос» ...

Лыжный пробег «Русь 2017»

21 января 2017 года учащиеся туристического объединения МОУ СОШ№4 и ДДТ совершили лыжный поход в рамках военно-патриотической акции «Лыжный пробег «Русь ...

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Концерт Юлии Стецюк

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Независимая экспертиза качества продуктов

Независимая экспертиза качества продуктов

Результаты независимой экспертизы качества продуктов, закупленных в торговых точках Ярославской области ...

Результаты независимой экспертизы качества продуктов, закупленных в торговых точках Ярославской области в рамках проведения мониторинга качества продуктов 24 ноябр...

Тестирование выпускников по нормативам ГТО

Тестирование выпускников по нормативам ГТО

24 января 2017 года на базе ДЮСШ началось тестирование выпускников 11 классов по нормативам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в котором приняло участие 48 обучающихся. ...

Тестирование включало в себя следующие нормативы: подтягивание из виса на высокой перекладине, рывок гири, подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, сгибани...

Сводка ДТП в Угличском районе

Справка об аварийности на территории УМР с 15.01. 2017г. по 23.01. 2017г. ...

Сергей Медведев: Такой урожайный на таланты год бывает раз в десять лет

Тренер женской команды по мини-футболу, представляющей Угличскую СОШ №5 Сергей Медведев подвел итоги областного этапа Общероссийского проекта «Мини-футбол в шк...

О пожарах

За период новогодних праздников с 16.01.2017 по 22.01.2017 года на территории Угличского района зарегистрировано три пожара. За данный период погибших и пострадавших...

Об изменениях в оплате за содержание жилого помещения и коммунальных услуг

Уважаемые жители! С 01 января 2017 г. Федеральным законом от 29.06.2015 № 176-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные закон...

В области снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ

О ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ за 3-ю неделю (16.01.2017-22.01.2017) ...

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ПУБЛИКАЦИИ // ИНФОРМАЦИЯ

ПУБЛИКАЦИИ / СМИ

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С 1 февраля страховые пенсии россиян увеличиваются на 5,4%

С 1 февраля страховые пенсии россиян увеличиваются на 5,4%

January-26-2017

С 1 февраля 2017 года страховые пенсии более 31,4 млн неработающих пенсионеров увеличиваются на 5,4%...

Миллиард на ремонт дорог

Миллиард на ремонт дорог

January-26-2017

Дмитрий Миронов: «На ремонт дорог Ярославля и прилегающих территорий в этом году будет направл...

Кубок КВН губернатора Ярославской области

January-26-2017

На празднике студентов Дмитрий Миронов объявил об учреждении Кубка КВН губернатора Ярославской области

57 миллионов на жилье для молодых семей

January-26-2017

Регион получит около 57 миллионов рублей на обеспечение жильем молодых семей

37 миллионов на развитие сельских территорий

January-26-2017

Ярославская область получит порядка 37 миллионов рублей на развитие сельских территорий

Наказать нарушителей и предотвратить преступление

January-26-2017

Юрий Фирсов: «Наша цель не только наказать нарушителей, но и предотвратить преступление»

"...Тариф в Угличе один из самых высоких в области"

January-25-2017

Депутат Ярославской облдумы считает, что в городе нужно менять организацию, которая занимается вывозом отходов

ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

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Информация Центра занятости от 19 января

January-19-2017

Информация о вакансиях на 19 января 2017 г. ...

Информация Центра занятости от 12 января

January-12-2017

Информация о вакансиях на 12 января 2017 г. ...

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Каленарь событий

Январь 2017
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Новогоднее представление у елки для самых маленьких «Сказочные приключения»
13:00
ДК
Нет изображения
Детский новогодний спектакль «Заяц с чудесными ушами»
15:00
Дата : 2017-01-02
3
Нет изображения
Новогоднее представление у елки для самых маленьких «Сказочные приключения»
11:00
ДК
Нет изображения
Детский новогодний спектакль «Заяц с чудесными ушами»
13:00
ДК
Дата : 2017-01-03
4
Нет изображения
Новогоднее представление у елки для самых маленьких «Сказочные приключения»
11:00
ДК
Нет изображения
Детский новогодний спектакль «Заяц с чудесными ушами»
13:00
ДК
Дата : 2017-01-04
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Вечер для работающей молодежи
18:00
МЦ "Солнечный"
Дата : 2017-01-14
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Встреча и консультации по государственным жилищным программам для молодежи: «Молодая семья», «Материнский капитал», «Военная ипотека»
18:00
МЦ "Солнечный"
Дата : 2017-01-17
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Муниципальные соревнования по спортивному туризму в закрытых помещениях (2003 г.р. и младше)
13:00
Школа №4
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Открытое первенство УМР по хоккею среди мужских команд
18:30
Стадион "Чайка"
Дата : 2017-01-19
20
Нет изображения
Соревнования по вязке узлов "Булинь", посвященные памяти участников ВОВ Гуровой М.С. и Гурова А.А.
11:00
Гимназия №1
Нет изображения
Муниципальный вечер, посвященный подведению итогов муниципальной спартакиады «Сила, бодрость, здоровье» среди сотрудников органов исполнительной власти и депутатов Угличского муниципального района 2016 года, муниципальной спартакиады среди сельских пос
17:00
МЦ "Солнечный"
Дата : 2017-01-20
21
Нет изображения
Школьная дискотека
18:00
МЦ "Солнечный"
Дата : 2017-01-21
22
Нет изображения
Открытое первенство УМР по хоккею среди мужских команд
10:00
Стадион "Чайка"
Дата : 2017-01-22
23
24
Нет изображения
Тестирование выпускников 2017 года образовательных учреждений района ВФСК «ГТО»
12:00
ФОК
Дата : 2017-01-24
25
Нет изображения
Чествование лучших студентов учреждений профессионального образования, посвященное Дню Российского студенчества
16:00
Зал торжеств
Нет изображения
Открытое первенство УМР по хоккею среди мужских команд
18:30
Стадион "Чайка"
Дата : 2017-01-25
26
Нет изображения
Соревнования по пулевой стрельбе в рамках муниципальной спартакиады работников образовательных учреждений района
13:00
Школа №8
Нет изображения
Муниципальный фестиваль «7 ключей» 4 игра
17:30
МЦ "Солнечный"
Дата : 2017-01-26
27
Нет изображения
Соревнования по пулевой стрельбе в рамках муниципальной спартакиады работников образовательных учреждений района
13:00
Школа №8
Нет изображения
Шоу программа, приуроченная к Дню Российского студенчества
18:00
МЦ "Солнечный"
Дата : 2017-01-27
28
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Муниципальная спартакиада среди сотрудников исполнительной власти и депутатов УМР «Сила, бодрость, здоровье» 2017 года Зимний этап. Муниципальная спартакиада среди сельских поселений УМР Лыжные гонки.
11:00
Ильинское
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Ночная хоккейная лига «Любитель 40+»
12:00
Стадион "Чайка"
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Ледовая вечеринка «Студень», приуроченная к Дню Российского студенчества
18:00
Стадион "Чайка"
Дата : 2017-01-28
29
Нет изображения
Открытое первенство УМР по хоккею среди мужских команд
10:00
Стадион "Чайка"
Дата : 2017-01-29
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