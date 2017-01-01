НОВОСТИ

Угличан поздравили с Новым годом

Угличан поздравили с Новым годом

Сегодня в Интернете опубликован поздравительный ролик, снятый неделю назад в Угличе. ...

Не так давно на нашем сайте был опубликован материал о том, как в Угличе снимался видеоролик - поздравление угличан с Новым годом. Сегодня этот ролик был опубликов...

Предприниматели пообщались об экономике

Предприниматели пообщались об экономике

В конце года угличские предприниматели собрались в зале заседаний Администрации района чтобы обсудить экономические итоги года. ...

В начале заседания с докладом выступил заместитель главы района по экономике Алексей Ясинский. Алексей Игоревич сообщил, что непростая ситуация сохраняется на глав...

Решали судьбу левобережной амбулатории

Перед самым новым годом на левом берегу Углича состоялось выездное заседание комиссии по здравоохранению и социальной политики Общественной палаты Угличского района....

От души поздравляем коллег!

Уходит старый 2016 год. Много было в этом году приятных и не очень приятных моментов. ...

Защищаясь от роста тарифов

На заседании Думы Угличского района на прошлой неделе был поднят вопрос об увеличении предельных индексов оплаты услуг ЖКХ. ...

В Углич доставлена памятная зенитка

Перед самым Новым годом в Углич доставили зенитное орудие для установки в качестве памятника на берегу Волги. ...

Детский сад в Угличе планируют достроить в следующем году

​В 2017 – 2018 годах в Ярославской области планируется завершить строительство и осуществить ввод в эксплуатацию четырех детских садов общей вместимостью 710 м...

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Вниманию водителей!

Вниманию водителей!

Сегодня на Успенской площади, во избежание нештатных ситуаций, на время новогодних праздников, будет установлено бетонное ограждение. ...

Просьба водителям быть внимательными! Администрация УМР...

Возгорание дома в деревне Веска

Возгорание дома в деревне Веска

Окончательная информация о возгорании в жилом доме в Угличском районе Ярославской области. ...

Напоминаем, что в 14 часов 17 минут 30 декабря 2016 года поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме в деревне Вёска Угличского района Ярославской област...

Углич представил фондю из местных продуктов на ярославской новогодней ярмарке

Торжественное открытие первой региональной ярмарки и зажжение огней на главной ёлке Ярославля состоялось на Советской площади. ...

Закрытие МХ-сезона в Угличе

24 декабря 2016 года на мототрассе в районе карьеров прошли завершающие соревнования по мотокроссу. ...

Первое место в Рыбинске

23 декабря 2016 года в городе Рыбинск состоялся турнир по борьбе самбо среди юношей и девушек 2006-2008 г.р. в нем приняли участие 120 спортсменов из Ярославской обл...

Сводка ДТП в Угличском районе

Справка об аварийности на территории УМР с 21.12.2016 г. по 27.12.2016 г. ...

Обстановка с пожарами в Угличском МР на 29 декабря

За прошедшую неделю на территории Угличского района зарегистрировано три пожара, травмированных и погибших нет. ...

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УОТР: Под Новый год открылась ферма

ТВ 1

УОТР: 2016.12 // Спортивная панорама

ТВ 2

УОТР: Заветная мечта – лыжи

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ТВ 4

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ПУБЛИКАЦИИ // ИНФОРМАЦИЯ

ПУБЛИКАЦИИ / СМИ

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Детей из многодетных семей ждут на новогодней программе в цирке

Детей из многодетных семей ждут на новогодней программе в цирке

December-31-2016

​Детей из многодетных семей ждут в цирке на новогодней программе, им вручены пригласительные билеты....

Усилен контроль за торговлей алкогольной продукцией

Усилен контроль за торговлей алкогольной продукцией

December-30-2016

В канун новогодних праздников в регионе усилен контроль за торговлей алкогольной продукцией ...

Установлен размер сбытовой надбавки для ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2017 год

Установлен размер сбытовой надбавки для ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2017 год

December-30-2016

Во вторник, 27 декабря 2016 года, Правлением департамента энергетики и регулирования тарифов Ярослав...

За 2016 год число онлайн-записей на прием к врачу выросло на 20 процентов

December-30-2016

​В этом году по сравнению с предыдущим количество онлайн-записей к специалистам-медикам в Ярославской области выросло на 20% и составило более 445 тысяч.

Ярославль официально признан столицей Золотого кольца

December-30-2016

Ярославль официально признан столицей Золотого кольца

Нашли нарушения в коллекторских агентствах

December-29-2016

Прокуроры выявили нарушения законодательства о персональных данных в коллекторских агентствах

Обеспечить бесперебойную работу дежурных служб

December-29-2016

Виталий Ткаченко поручил главам районов обеспечить бесперебойную работу всех дежурных служб в новогодние праздники

Изменен график работы центров «Мои Документы» в предпраздничные дни

December-29-2016

​График работы центров «Мои Документы» в Ярославской области на предновогодние дни изменен.

Продукты уничтожили

December-29-2016

В новогоднюю ночь санкционная продукция не попадет на праздничные столы ярославцев

Ярославская область получит федеральную субсидию на создание детского технопарка

December-29-2016

​Ярославская область вошла в число победителей конкурса Министерства образования и Науки РФ и получит субсидию на создание детского технопарка.

Выделены деньги на сельских врачей

December-29-2016

Более 20 миллионов рублей регион получит на реализацию программы «Земский доктор»

ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

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Информация Центра занятости от 22 декабря

December-22-2016

Информация о вакансиях на 22 декабря 2016 г. ...

Информация Центра занятости от 15 декабря

December-15-2016

Информация о вакансиях на 15 декабря 2016 г. ...

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Каленарь событий

Открытие нового музея