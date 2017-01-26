В рамках ХI Фестиваля "Зимние Забавы в Угличе" пройдет 1 этап Кубка Поволжья 2017 года по Снегоходному спорту ...
Вчера в Угличе состоялось расширенное совещание по проблеме уборки мусора в Угличе, с участием Директор департамента жилищно-коммунального комплекса Ярославской обла...
В святочные дни с 10 по 19 января 2017 года детский театр «Миряночка» Алексеевского женского монастыря г. Углича проводил традиционные благотворительные ...
Об итогах регионального этапа Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос» ...
21 января 2017 года учащиеся туристического объединения МОУ СОШ№4 и ДДТ совершили лыжный поход в рамках военно-патриотической акции «Лыжный пробег «Русь ...
Справка об аварийности на территории УМР с 15.01. 2017г. по 23.01. 2017г. ...
Тренер женской команды по мини-футболу, представляющей Угличскую СОШ №5 Сергей Медведев подвел итоги областного этапа Общероссийского проекта «Мини-футбол в шк...
За период новогодних праздников с 16.01.2017 по 22.01.2017 года на территории Угличского района зарегистрировано три пожара. За данный период погибших и пострадавших...
Уважаемые жители! С 01 января 2017 г. Федеральным законом от 29.06.2015 № 176-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные закон...
О ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ за 3-ю неделю (16.01.2017-22.01.2017) ...
На празднике студентов Дмитрий Миронов объявил об учреждении Кубка КВН губернатора Ярославской области
Регион получит около 57 миллионов рублей на обеспечение жильем молодых семей
Ярославская область получит порядка 37 миллионов рублей на развитие сельских территорий
Юрий Фирсов: «Наша цель не только наказать нарушителей, но и предотвратить преступление»
Депутат Ярославской облдумы считает, что в городе нужно менять организацию, которая занимается вывозом отходов
Информация о вакансиях на 19 января 2017 г. ...
Информация о вакансиях на 12 января 2017 г. ...
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Дата : 2017-01-14
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Соревнования по вязке узлов "Булинь", посвященные памяти участников ВОВ Гуровой М.С. и Гурова А.А.
11:00
Гимназия №1
Дата : 2017-01-20
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Дата : 2017-01-21
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Муниципальная спартакиада среди сотрудников исполнительной власти и депутатов УМР «Сила, бодрость, здоровье» 2017 года Зимний этап. Муниципальная спартакиада среди сельских поселений УМР Лыжные гонки.
11:00
Ильинское
Дата : 2017-01-28
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