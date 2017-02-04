НОВОСТИ

Приглашение на встречу с писателем

Приглашение на встречу с писателем

В библиотеке им. Сурикова состоится творческая встреча с угличанами известного российского литературоведа ...

5 февраля в 11.30 в библиотеке им. Сурикова состоится творческая встреча с угличанами известного российского литературоведа, члена Европейской академии, профессора...

Приглашение на выставку

Приглашение на выставку

Приглашаем угличан и гостей города 18 февраля в 14-00 в Дом дружбы на презентацию персональной, юбилейной выставки работ ярославского художника, члена Союза художников РФ (Ярославское отделение) Александра Владимировича Корзина, приуроченно...

Художник в 80-е годы ХХ века некоторое время жил и работал в Угличе, расписывал рекреации детских садов и помещения на часовом заводе, участвовал в выставках с мес...

Подведены итоги журналистского конкурса «ПозициЯ-2016»

2 февраля в Ярославле подвели итоги регионального творческого журналистского конкурса «ПозициЯ-2016». ...

Приглашение на музыкально-поэтический вечер

Уважаемые угличане и гости города! Приглашаем вас на музыкально-поэтический вечер «Таланты, опаленные войной»  11 февраля в 16-00 в выставочный зал...

Губернатор встретился с коллективом "Угличской газеты"

Дмитрий Миронов: «Летом планирую посетить все города Золотого кольца» ...

Глава региона поддержит издание книги об угличанах, не вернувшихся с фронта

​С просьбой помочь издать Книгу Памяти об угличанах, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны, обратился к Дмитрию Миронову председатель совета ветеранов...

Дмитрий Миронов посетил главные храмы Углича

​Программа рабочего визита Дмитрия Миронова в Угличский район включала посещение важнейших культурных и архитектурных памятников. ...

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Школьники из с.Ильинское приняли участие в «Лыжне 2017»

Школьники из с.Ильинское приняли участие в «Лыжне 2017»

Учащиеся начальных классов Ильинской средней школы УМР 3 февраля 2017 года приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам в рамках «XXXV массовые лыжные соревнования «Лыжня 2017». ...

Перед началом соревнований участников приветствовал директор Ильинской школы Александр Алексеевич Наумов.    Соревнования проходили на прекрасной лыжне...

Губернатор посетил угличский ТИЦ

Губернатор посетил угличский ТИЦ

Дмитрий Миронов: «Развитие туристического кластера – одно из важнейших направлений деятельности Правительства региона» ...

​1 февраля глава региона Дмитрий Миронов находится с рабочей поездкой в Угличском муниципальном районе. Программа посещения началась с визита в туристическо-информ...

Традиционный старт муниципальных Спартакиад

28 января в селе Ильинском соревнованиями по лыжным гонкам дан старт муниципальной спартакиаде среди сельских поселений Угличского муниципального района 2017 года и ...

ГТО: итоги года

Завершился 2016 год - год внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в пилотных регионах Российской Федерации,...

Обстановка с пожарами в Угличском МР на 2 февраля

За период с 26 января 2017 года по 02 февраля 2017 года  на территории Угличского района зарегистрирован 1 пожар, погибших и травмированных нет. ...

Установлен режим усиленного лабораторного контроля в Угличском районе

О результатах государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов за 2016 год ...

Угличский клуб «Витязь» получит необходимое спортивное оборудование

​С просьбой помочь заменить борцовский ковер и татами в спортклубе восточных единоборств «Витязь» обратились жители Угличского района к главе региона Дми...

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Авторадио Углич (тест)


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УОТР: Спасской нужна реконструкция!

ТВ 1

УОТР: С праздником, студенты!

ТВ 2

УОТР: Буратино, Чебурашка, Смешарики…

ТВ 3

УОТР: 2017.01 // Спортивная панорама

ТВ 4

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ПУБЛИКАЦИИ // ИНФОРМАЦИЯ

ПУБЛИКАЦИИ / СМИ

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Новый сервис от Росреестра

Новый сервис от Росреестра

February-03-2017

Росреестр запустил сервис по предоставлению выписок из Единого государственного реестра недвижимости...

А вот, кому "дальневосточные гектары"

А вот, кому "дальневосточные гектары"

February-03-2017

Росреестр заключает соглашения с МФЦ о приеме заявлений на получение «дальневосточного гектара...

В Ярославской области более чем на 5% выросли пособия по материнству

February-03-2017

С 1 февраля 2017 года в Ярославской области пособия по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством проиндексированы на 5,4% по сравнению с предыдущим годом.

Решали проблемы инвестпроектов

February-03-2017

Проблемы реализации инвестпроектов в муниципальных районах обсудили в Правительстве области

1,1 миллиарда рублей на АПК

February-02-2017

Объем господдержки регионального АПК из федерального бюджета составит около 1,1 миллиарда рублей

Подать заявление через интернет

February-02-2017

В настоящее время в нашей стране всем автовладельцам предоставлена услуга подачи заявления на регистрацию автомобиля в ГИБДД через единый портал государственных услуг.

О приостановке торговли спиртосодержащей непищевой продукцией

February-02-2017

В связи со случаями массовых острых отравлений людей спиртосодержащей непищевой продукцией

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