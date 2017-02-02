НОВОСТИ

Губернатор представил угличанам нового главу района

Губернатор представил угличанам нового главу района

В среду, 1 февраля, в Углич прибыл губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. ...

Программа визита ярославского губернатора была очень насыщенной и заняла практически весь день. Одним из ее пунктов стала встреча с жителями района, прошедшая во Д...

Пой, танцуй, твори и не болей

Пой, танцуй, твори и не болей

Центр «Данко» предлагает угличанам элегантного возраста разнообразить и провести насыщенно и ярко свой досуг. ...

Вы сможете войти в прекрасный мир песни и раскрыть вокальный талант в музыкальном коллективе «Лейся, песня». Песня способна не только поднимать на...

В Угличе выступили TheRoomOrchestra

Во вторник, в гостинице “Москва”, выступил ярославский джазовый коллектив TheRoomOrchestra. ...

Подведены итоги областного конкурса краеведческих работ «Отечество»

От Угличского района в региональном этапе ХXIV областного конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся – участников Всероссийского туристско-крае...

Итоги конкурса классных руководителей «НаВОЖДение»

27 января в Центре внешкольной работы состоялся третий этап смотра –конкурса «Классная компания 2016-2017». ...

В Угличе прошел политсовет Единой России

В Угличе прошло плановое заседание политсовета Угличского района партии Единая Россия. ...

В Угличе стартовал Год экологии

5 января 2016 г. Президент В.В. Путин подписал Указ № 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии». ...

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Гранты для начинающих фермеров увеличены до 3 миллионов рублей

Гранты для начинающих фермеров увеличены до 3 миллионов рублей

​На встрече врио губернатора Дмитрия Миронова с общественностью Угличского района, состоявшейся 1 февраля, была поднята тема поддержки фермерских и личных подсобных хозяйств. ...

Главу региона спросили, какие меры принимаются для помощи тем, кто любит и умеет работать на земле, а также какое содействие руководство области может оказать в ре...

Итоги соревнований по пулевой стрельбе

Итоги соревнований по пулевой стрельбе

26-27 января прошел очередной этап Спартакиады работников образования - соревнования по пулевой стрельбе. Всего приняло участие 29 команд образовательных учреждений, более 100 человек. ...

Соревнования проходят в двух подгруппах:- среди общеобразовательных учреждений;- среди учреждений дошкольного и дополнительного образования.По итогам соревнований...

В Угличе тушили пилораму

Окончательная информация о возгорании в частной пилораме в городе Углич. ...

Командный чемпионат Углича по шахматам

28 января завершился ежегодный командный чемпионат УМР по шахматам. ...

Соревнования по самбо в Дубне

28-29 января состоялись соревнования по борьбе самбо среди юношей 2002-2008 г.р. В них приняло участие более 300 человек из городов Московской, Ярославской, Тверской...

Угличане на Первенстве Ярославской области по жиму лежа

Чемпионат и Первенство Ярославской области по жиму лежа ...

О пожарах

За период с 23.01.2017 по 30.01.2017 года на территории Угличского района зарегистрирован один пожар. За данный период погибших и пострадавших нет. ...

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УОТР: Скоро – "Зимние забавы"

ТВ 1

УОТР: С праздником, студенты!

ТВ 2

УОТР: Буратино, Чебурашка, Смешарики…

ТВ 3

УОТР: Защищая небо Углича…

ТВ 4

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ПУБЛИКАЦИИ // ИНФОРМАЦИЯ

ПУБЛИКАЦИИ / СМИ

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Станция юннатов приглашает!

Станция юннатов приглашает!

February-01-2017

Приглашаем всех желающих 4 февраля на экологическую экскурсию на Станции юннатов ...

Изменяется расписание движения электричек, курсирующих через Калязин

Изменяется расписание движения электричек, курсирующих через Калязин

February-01-2017

По техническим причинам с 12 февраля изменяется расписание движения пригородных поездов на участках ...

О выявлении некачественных продуктов

February-01-2017

О выявлении остатков лекарственных препаратов и токсичных элементов в продуктах питания

Приоритетные направления детской оздоровительной кампании

February-01-2017

В Правительстве области обсудили приоритетные направления детской оздоровительной кампании 2017 года

Cубсидии из областного бюджета на обеспечение инвалидов

February-01-2017

Социально ориентированные НКО получат субсидии из областного бюджета на обеспечение инвалидов средствами реабилитации

Анатолий Курицин: «Мышкин научил меня любить малую родину»

January-31-2017

Во вторник, 31 января, У Анатолия Курицина последний рабочий день в качестве главы Мышкинского муниципального района.

Анатолий Курицин подводит итоги работы в Мышкинском районе

January-31-2017

Сегодня глава Мышкинского района Анатолий Курицин подводит итоги своей работы

ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

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Информация Центра занятости от 19 января

January-19-2017

Информация о вакансиях на 19 января 2017 г. ...

Информация Центра занятости от 12 января

January-12-2017

Информация о вакансиях на 12 января 2017 г. ...

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