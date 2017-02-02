Во вторник, в гостинице “Москва”, выступил ярославский джазовый коллектив TheRoomOrchestra. ...
От Угличского района в региональном этапе ХXIV областного конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся – участников Всероссийского туристско-крае...
27 января в Центре внешкольной работы состоялся третий этап смотра –конкурса «Классная компания 2016-2017». ...
В Угличе прошло плановое заседание политсовета Угличского района партии Единая Россия. ...
5 января 2016 г. Президент В.В. Путин подписал Указ № 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии». ...
Окончательная информация о возгорании в частной пилораме в городе Углич. ...
28 января завершился ежегодный командный чемпионат УМР по шахматам. ...
28-29 января состоялись соревнования по борьбе самбо среди юношей 2002-2008 г.р. В них приняло участие более 300 человек из городов Московской, Ярославской, Тверской...
Чемпионат и Первенство Ярославской области по жиму лежа ...
За период с 23.01.2017 по 30.01.2017 года на территории Угличского района зарегистрирован один пожар. За данный период погибших и пострадавших нет. ...
О выявлении остатков лекарственных препаратов и токсичных элементов в продуктах питания
В Правительстве области обсудили приоритетные направления детской оздоровительной кампании 2017 года
Социально ориентированные НКО получат субсидии из областного бюджета на обеспечение инвалидов средствами реабилитации
Во вторник, 31 января, У Анатолия Курицина последний рабочий день в качестве главы Мышкинского муниципального района.
Сегодня глава Мышкинского района Анатолий Курицин подводит итоги своей работы
Информация о вакансиях на 19 января 2017 г. ...
Информация о вакансиях на 12 января 2017 г. ...