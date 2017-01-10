Зимние каникулы 2017 года для юных футболисток СК «Спарт» запомнятся на всю жизнь. ...
5 января ушёл из жизни Владимир Эрвольдер ...
6 января 2017 года на 42 году жизни, после продолжительной болезни скончался Хомяков Виталий Валентинович. ...
В Угличе, в бывшем помещении, известном многим угличанам как “Музей русской водки”, открылся новый музей - “Арсенал необычных велосипедов “Са...
Сегодня в Интернете опубликован поздравительный ролик, снятый неделю назад в Угличе. ...
Справка об аварийности на территории УМР с 01.01. 2017 г. по 08.01.2017 г. ...
В первые дни наступившего года в нашей стране традиционно проходит Декада спорта и здоровья. И этот года не исключение. ...
Неделя новогодних каникул получилась для угличских шахматистов весьма насыщенной. ...
В Угличе полицейскими изъяты наркотические средства ...
Информация о возгорании в частном гараже в городе Углич ...
Информация о возгорании в частном жилом доме в Угличском районе. ...
В связи с предупреждением ГУ МЧС о неблагоприятных метеоусловиях, низкой температуре воздуха департамент образования Ярославской области рекомендовал отменить учебные занятия во всех школах региона в первый рабочий день нового года.
Из-за сильных морозов Правительство области и региональное ГУ МЧС призывают ярославцев соблюдать меры безопасности.
Детей из многодетных семей ждут в цирке на новогодней программе, им вручены пригласительные билеты.
В канун новогодних праздников в регионе усилен контроль за торговлей алкогольной продукцией
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