В пятницу производилась съемка установочных размеров купола Церкви Казанской Иконы Божией Матери. ...
26 января 2017 года восемь студентов Угличского индустриально-педагогического колледжа, под руководством заместителя директора по научно-методической работе Лукьянчи...
9 февраля начнется прием заявлений от кандидатов на пост главы Угличского муниципального района ...
В библиотеке им. Сурикова состоится творческая встреча с угличанами известного российского литературоведа ...
Приглашаем угличан и гостей города 18 февраля в 14-00 в Дом дружбы на презентацию персональной, юбилейной выставки работ ярославского художника, члена Союза художник...
Ранее в дежурную часть ОМВД России по Угличскому району поступили два заявления о кражах из дачных домов в садовых товариществах, расположенных в муниципальном...
В Угличе сотрудниками полиции изъято наркотическое средство ...
Учащиеся начальных классов Ильинской средней школы УМР 3 февраля 2017 года приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам в рамках «XXXV массовые лыжные соре...
Дмитрий Миронов: «Развитие туристического кластера – одно из важнейших направлений деятельности Правительства региона» ...
28 января в селе Ильинском соревнованиями по лыжным гонкам дан старт муниципальной спартакиаде среди сельских поселений Угличского муниципального района 2017 года и ...
На состоявшемся брифинге по созданию Единого регионального информационно-расчетного центра заместитель председателя Правительства области Виталий Ткаченко подверг жесткой критике работу некоторых управляющих компаний.
Наработки структур бизнес-МФЦ других субъектов РФ будут использованы для сокращения сроков оказания ряда государственных услуг предпринимательскому сообществу Ярославской области.
Виталий Ткаченко: «Создание ЕИРЦ позволит положить конец беспределу управляющих компаний»
На государственную программу «Развитие дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области» было выделено 6 миллиардов 894 миллиона рублей, но в целом исполнение ее составило 5 миллиардов 929 рублей или 86%.
Российский государственный архив древних актов опубликовал стародавние карты Российского государства, среди которых есть и зарисовки отдельных мест с современной Ярославской области.