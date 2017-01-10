НОВОСТИ

ДК всегда ждет гостей

ДК всегда ждет гостей

Завершается череда зимних праздников. Чудесное время прогулок, новогодних представлений и подарков. ...

Ежегодно артисты Дворца культуры готовят для юных угличан спектакль и традиционное представление у ёлки с добрым Дедом Морозом (О.Ляховой) и красавицей Снегурочкой...

Молодежный центр "Солнечный" приглашает!

Молодежный центр "Солнечный" приглашает!

Молодежный центр "Солнечный" объявляет продолжение праздничных гуляний! ...

Единственной страной мира, в которой празднуется этот день, является Россия!Мы приглашаем всем вместе встретить Старый Новый год!Собери команду из 4 человек и прин...

Вторые – на Международном турнире!

Зимние каникулы 2017 года для юных футболисток СК «Спарт» запомнятся на всю жизнь. ...

Светлая тебе память, Дмитрич!

5 января ушёл из жизни Владимир Эрвольдер ...

Не стало Виталия Хомякова

6 января 2017 года на 42 году жизни, после продолжительной болезни скончался Хомяков Виталий Валентинович. ...

В Угличе открылся веломузей

В Угличе, в бывшем помещении, известном многим угличанам как “Музей русской водки”, открылся новый музей - “Арсенал необычных велосипедов “Са...

Угличан поздравили с Новым годом

Сегодня в Интернете опубликован поздравительный ролик, снятый неделю назад в Угличе. ...

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Где завтра отключат воду

Где завтра отключат воду

По сообщению диспетчера Водоканала, завтра - 10 января, в Угличе, в том же районе (вблизи перекрестка улиц Ярославской и Свободы), где была отключена вода сегодня (9 января), будут продолжены аварийные работы с 09.00 до 16.00 и вновь прекра...

Возможно понижение давления в сторону микрорайона "Северный"....

На улице Маяковского загорелся дом

На улице Маяковского загорелся дом

Сообщение о выезде пожарно-спасательных подразделений по сообщению о возгорании частного жилого дома в Угличском районе ...

В 08 часов 50 минут 09 января 2016 года поступило сообщение о возгорании частного жилого дома по адресу ул. Маяковского д.35 г. УгличСообщение о случившемся поступ...

Сводка ДТП в Угличском районе

Справка об аварийности на территории УМР с 01.01. 2017 г. по 08.01.2017 г. ...

Слободском сельском поселении прошла Декада спорта и здоровья

В первые дни наступившего года в нашей стране традиционно проходит Декада спорта и здоровья. И этот года не исключение. ...

Новогодние шахматные турниры

Неделя новогодних каникул получилась для угличских шахматистов весьма насыщенной. ...

Поймали угличанина с марихуаной

В Угличе полицейскими изъяты наркотические средства ...

На Каменской сгорели баня и гараж

Информация о возгорании в частном гараже в городе Углич ...

В Новоселках загорелся дом

Информация о возгорании в частном жилом доме в Угличском районе. ...

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УОТР: Под Новый год открылась ферма

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УОТР: 2016.12 // Спортивная панорама

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УОТР: Заветная мечта – лыжи

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УОТР: "Углече Поле" о Заозерье

ТВ 4

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Начинается учеба

Начинается учеба

January-09-2017

Виктор Костин: 10 января ярославские школы начнут работу в штатном режиме ...

Горячая линия по вопросам отопительного периода

Горячая линия по вопросам отопительного периода

January-09-2017

В Ярославской области работает горячая линия по вопросам отопительного периода ...

Из-за сильных морозов в школах продлеваются каникулы

January-09-2017

​В связи с предупреждением ГУ МЧС о неблагоприятных метеоусловиях, низкой температуре воздуха департамент образования Ярославской области рекомендовал отменить учебные занятия во всех школах региона в первый рабочий день нового года.

Иван Аксаков. Письма из Углича

January-08-2017

1849 года, октября 18-го. Вторник. Углич.

Ярославцев призывают по возможности минимизировать использование обогревательных приборов

January-08-2017

​Из-за сильных морозов Правительство области и региональное ГУ МЧС призывают ярославцев соблюдать меры безопасности.

Детей из многодетных семей ждут на новогодней программе в цирке

December-31-2016

​Детей из многодетных семей ждут в цирке на новогодней программе, им вручены пригласительные билеты.

Усилен контроль за торговлей алкогольной продукцией

December-30-2016

В канун новогодних праздников в регионе усилен контроль за торговлей алкогольной продукцией

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