2 февраля в Ярославле подвели итоги регионального творческого журналистского конкурса «ПозициЯ-2016». ...
Уважаемые угличане и гости города! Приглашаем вас на музыкально-поэтический вечер «Таланты, опаленные войной» 11 февраля в 16-00 в выставочный зал...
Дмитрий Миронов: «Летом планирую посетить все города Золотого кольца» ...
С просьбой помочь издать Книгу Памяти об угличанах, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны, обратился к Дмитрию Миронову председатель совета ветеранов...
Программа рабочего визита Дмитрия Миронова в Угличский район включала посещение важнейших культурных и архитектурных памятников. ...
28 января в селе Ильинском соревнованиями по лыжным гонкам дан старт муниципальной спартакиаде среди сельских поселений Угличского муниципального района 2017 года и ...
Завершился 2016 год - год внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в пилотных регионах Российской Федерации,...
За период с 26 января 2017 года по 02 февраля 2017 года на территории Угличского района зарегистрирован 1 пожар, погибших и травмированных нет. ...
О результатах государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов за 2016 год ...
С просьбой помочь заменить борцовский ковер и татами в спортклубе восточных единоборств «Витязь» обратились жители Угличского района к главе региона Дми...
С 1 февраля 2017 года в Ярославской области пособия по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством проиндексированы на 5,4% по сравнению с предыдущим годом.
Проблемы реализации инвестпроектов в муниципальных районах обсудили в Правительстве области
Объем господдержки регионального АПК из федерального бюджета составит около 1,1 миллиарда рублей
В настоящее время в нашей стране всем автовладельцам предоставлена услуга подачи заявления на регистрацию автомобиля в ГИБДД через единый портал государственных услуг.
В связи со случаями массовых острых отравлений людей спиртосодержащей непищевой продукцией