НОВОСТИ

Приглашение на конкурс эстрадной песни «Ретро - шлягер»!

Приглашение на конкурс эстрадной песни «Ретро - шлягер»!

Приглашаем стать участниками муниципального конкурса эстрадной песни «Ретро - шлягер»! ...

Дорогие друзья! Приглашаем стать участниками ежегодного муниципального конкурса эстрадной песни «Ретро - шлягер». В этом году конкурс посвящен 1080-лет...

Угличане попросили денег на ремонт Дворца культуры

Угличане попросили денег на ремонт Дворца культуры

Члены клуба “Ветеран” подали заявку на ремонт Дворца культуры Углича по областной программе “Десять точек роста”. ...

Как мы уже сообщали ранее, в Ярославской области, с ноября прошлого года, действует губернаторская программа “Десять точек роста”. В соответствие с про...

Калейдоскоп выставочных событий во Дворце культуры в 2016 году

В конце года принято подводить итоги. Хотим и мы отчитаться перед нашими читателями, зрителями о нашей выставочной деятельности, как одной из составляющей культурных...

Крещение в Угличе

18 декабря с 17.00 до 19.30 в Спасо-Преображенском соборе (территория Кремля) пройдёт Всенощное бдение. ...

Чудеса в Новом году

5 января для младших групп ансамбля «Конфетти» был организован замечательный праздник. ...

В Новый год с новыми победами!

9 января в ДК «Нефтяник» состоялся международный фестиваль детского и юношеского творчества «Апельсин». ...

Где будут организованы иордани на Крещение

Сегодня руководство Главного управления рассказало о подготовке к предстоящему святому празднику Крещению. ...

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В Угличе загорелся жилой дом

В Угличе загорелся жилой дом

Сообщение о выезде пожарно-спасательных подразделений по сообщению о возгорании жилого дома в городе Угличе ...

В 14 часов 30 минут 16 января 2017 года поступило сообщение о возгорании жилого дома в городе Угличе.Сообщение о случившемся поступило в оперативную дежурную смену...

Поделили очки

Поделили очки

В прошедшие выходные хоккейная команда «Чайка» провела сразу два матча в дивизионе «Любитель 40+» Первенства Ярославской области среди ветеранов. ...

Один матч, в субботу, по календарю соревнований, с основным конкурентом по попаданию в плей-офф Первенства, ярославским «Торпедо», а в воскресенье &nda...

Столкновение на дороге Ярославль-Углич

Спасательные подразделения приняли участие в ликвидации последствий ДТП в Большесельском районе ...

Завод полимеров в Угличе приобрел сырье для производства лент капельного полива

«Угличский завод полимеров» получил кредит в объеме 50 млн рублей на покупку материалов и сырья для производства. ...

"Урожайная" на пожары неделя

Обстановка с пожарами в Угличском МР на 12 января ...

Определили лучших спортсменов района

11 января в Администрации района состоялось первое в 2017 году заседание Совета по спорту Угличского муниципального района. ...

В колонии Углича активно развивают собственное производство

Пока многие бизнесмены сетуют на падение доходов, за стенами колонии №3 в городе Угличе, производство в последние годы только растет и развивается. Чем занимаются в ...

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УОТР: Что такое Рождество?

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УОТР: "Десять точек роста"

ТВ 2

УОТР: Зенитка – память о наших защитниках

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УОТР: ЧАЙ/КОФЕ… / Анна Ашмарина

ТВ 4

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ПУБЛИКАЦИИ // ИНФОРМАЦИЯ

ПУБЛИКАЦИИ / СМИ

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Уничтожено 2,5 тонны продуктов

Уничтожено 2,5 тонны продуктов

January-16-2017

В Ярославской области выявлено 2,5 тонны запрещенных к ввозу фруктов и овощей ...

О пожарах

О пожарах

January-16-2017

За период с 10.01.2017 г. по 15.01.2017 г. года на территории Угличского района пожаров не зарегистр...

Набор старшеклассников на занятия по психологической подготовке

January-16-2017

Центр «Гармония» проводит набор старшеклассников на занятия по психологической подготовке к сдаче экзаменов. 

Футбольный клуб «Шинник» отпраздновал 60-летие

January-16-2017

15 января главный футбольный клуб региона «Шинник» отметил 60-летие своего основания.

Поздравления от клуба "Спарт"

January-16-2017

16 января День рождения у Красносельского Александра Владимировича, коллектив спортивного клуба «Спарт» от всей души поздравляет Вас с Днем рождения!

Новые методы работы в подростковой среде

January-14-2017

В области внедряются новые методы работы по примирению конфликтов в детской и подростковой среде

Изменена структура органов исполнительной власти Ярославской области

January-14-2017

​В 2017 году изменилась структура органов исполнительной власти Ярославской области.

ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

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Каленарь событий

Январь 2017
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Новогоднее представление у елки для самых маленьких «Сказочные приключения»
13:00
ДК
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Детский новогодний спектакль «Заяц с чудесными ушами»
15:00
Дата : 2017-01-02
3
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Новогоднее представление у елки для самых маленьких «Сказочные приключения»
11:00
ДК
Нет изображения
Детский новогодний спектакль «Заяц с чудесными ушами»
13:00
ДК
Дата : 2017-01-03
4
Нет изображения
Новогоднее представление у елки для самых маленьких «Сказочные приключения»
11:00
ДК
Нет изображения
Детский новогодний спектакль «Заяц с чудесными ушами»
13:00
ДК
Дата : 2017-01-04
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Вечер для работающей молодежи
18:00
МЦ "Солнечный"
Дата : 2017-01-14
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Встреча и консультации по государственным жилищным программам для молодежи: «Молодая семья», «Материнский капитал», «Военная ипотека»
18:00
МЦ "Солнечный"
Дата : 2017-01-17
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Муниципальные соревнования по спортивному туризму в закрытых помещениях (2003 г.р. и младше)
13:00
Школа №4
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Открытое первенство УМР по хоккею среди мужских команд
18:30
Стадион "Чайка"
Дата : 2017-01-19
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Соревнования по вязке узлов "Булинь", посвященные памяти участников ВОВ Гуровой М.С. и Гурова А.А.
11:00
Гимназия №1
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Муниципальный вечер, посвященный подведению итогов муниципальной спартакиады «Сила, бодрость, здоровье» среди сотрудников органов исполнительной власти и депутатов Угличского муниципального района 2016 года, муниципальной спартакиады среди сельских пос
17:00
МЦ "Солнечный"
Дата : 2017-01-20
21
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Школьная дискотека
18:00
МЦ "Солнечный"
Дата : 2017-01-21
22
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Открытое первенство УМР по хоккею среди мужских команд
10:00
Стадион "Чайка"
Дата : 2017-01-22
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