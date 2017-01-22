В субботу, 21 января, в Музее-галерее “Под благодатным покровом” подвели итоги третьей ежегодной выставки “Рождественский вертеп”. ...

Рождественский конкурс проводится в нашем районе уже в третий раз. С каждым годом работ становится все больше, качество их исполнения становится все выше. Как отме...