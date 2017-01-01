Перед самым новым годом на левом берегу Углича состоялось выездное заседание комиссии по здравоохранению и социальной политики Общественной палаты Угличского района....
Уходит старый 2016 год. Много было в этом году приятных и не очень приятных моментов. ...
На заседании Думы Угличского района на прошлой неделе был поднят вопрос об увеличении предельных индексов оплаты услуг ЖКХ. ...
Перед самым Новым годом в Углич доставили зенитное орудие для установки в качестве памятника на берегу Волги. ...
В 2017 – 2018 годах в Ярославской области планируется завершить строительство и осуществить ввод в эксплуатацию четырех детских садов общей вместимостью 710 м...
Торжественное открытие первой региональной ярмарки и зажжение огней на главной ёлке Ярославля состоялось на Советской площади. ...
24 декабря 2016 года на мототрассе в районе карьеров прошли завершающие соревнования по мотокроссу. ...
23 декабря 2016 года в городе Рыбинск состоялся турнир по борьбе самбо среди юношей и девушек 2006-2008 г.р. в нем приняли участие 120 спортсменов из Ярославской обл...
Справка об аварийности на территории УМР с 21.12.2016 г. по 27.12.2016 г. ...
За прошедшую неделю на территории Угличского района зарегистрировано три пожара, травмированных и погибших нет. ...
В этом году по сравнению с предыдущим количество онлайн-записей к специалистам-медикам в Ярославской области выросло на 20% и составило более 445 тысяч.
Ярославль официально признан столицей Золотого кольца
Прокуроры выявили нарушения законодательства о персональных данных в коллекторских агентствах
Виталий Ткаченко поручил главам районов обеспечить бесперебойную работу всех дежурных служб в новогодние праздники
График работы центров «Мои Документы» в Ярославской области на предновогодние дни изменен.
В новогоднюю ночь санкционная продукция не попадет на праздничные столы ярославцев
Ярославская область вошла в число победителей конкурса Министерства образования и Науки РФ и получит субсидию на создание детского технопарка.
Более 20 миллионов рублей регион получит на реализацию программы «Земский доктор»
Информация о вакансиях на 22 декабря 2016 г. ...
Информация о вакансиях на 15 декабря 2016 г. ...
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