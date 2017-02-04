Приглашаем угличан и гостей города 18 февраля в 14-00 в Дом дружбы на презентацию персональной, юбилейной выставки работ ярославского художника, члена Союза художников РФ (Ярославское отделение) Александра Владимировича Корзина, приуроченно...

Художник в 80-е годы ХХ века некоторое время жил и работал в Угличе, расписывал рекреации детских садов и помещения на часовом заводе, участвовал в выставках с мес...