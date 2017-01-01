Сегодня в Интернете опубликован поздравительный ролик, снятый неделю назад в Угличе. ...

Не так давно на нашем сайте был опубликован материал о том, как в Угличе снимался видеоролик - поздравление угличан с Новым годом. Сегодня этот ролик был опубликов...