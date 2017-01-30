НОВОСТИ

На “Чайке” прошел “Big Love СтуДень”

На “Чайке” прошел “Big Love СтуДень”

В субботу на стадионе “Чайка” прошел “Big Love СтуДень” - мероприятие, приуроченное к Дню студента. ...

Как нам рассказали организаторы, в число которых вошли: МЦ “Солнечный”, Спортивный клуб “Спарт”, Управление физкультуры, молодежи и спорта...

Новогоднее чудо на Станции юннатов

Новогоднее чудо на Станции юннатов

Станция юннатов Дома детского творчества уже много лет проводит акцию «В лесу родилась ёлочка». И этот год не стал исключением. ...

Угличские ребята городских и сельских школ, воспитанники детских садов, их родители, все дружно приняли участие в этой экологической акции. Символом нового года на...

В команде губернатора

В конце прошлого года в областных СМИ появилась информация о том, что в проекте “Команда губернатора” участвуют двое угличан. ...

31 января концерт The Room Orchestra

Десять лет назад возник творческий союз двух ярославских музыкантов – ди-джея, аранжировщика и дизайнера Алексея Крутикова aka DJ Rumata и джазового саксофонис...

Обучающие мастер-классы по ткачеству

Дорогие угличане! В период с февраля по май 2017 года для руководителей любительских объединений декоративно - прикладного искусства, фольклорных коллективов, умель...

Добрые дела возводим в традицию…

Школьники посчитали своим долгом расчистить от снега территорию у памятника ...

Глава Мышкинского района ушел в отставку

Глава Мышкинского района Ярославской области написал заявление об отставке по собственному желанию. ...

Реклама на светодиодном экране

111

Наша веб-камера

 
ТК
Вертикаль Квартиры в центре
Компания
Джаз-концерт

111

ЕЩЕ НОВОСТИ...

Прокурор области Ю.В. Верховцев провел прием граждан в Угличе

Прокурор области Ю.В. Верховцев провел прием граждан в Угличе

В соответствии с графиком личных приемов в муниципальных районах области 26.01.2017 прокурор Ярославской области Юрий Валентинович Верховцев провел личный приём граждан в Угличском муниципальном районе. На личный приём к прокурору области ...

Основные вопросы затрагивали сферу ЖКХ. Так, например староста дома, расположенному на Ленинском шоссе г. Углича, представляя интересы жильцов дома, в ходе личног...

Столкновение с трактором у Чурьяково

Столкновение с трактором у Чурьяково

Спасательные подразделения приняли участие в ликвидации последствий ДТП в Угличском МР Ярославской области. ...

В 12.28 27.01.2017 в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Ярославской области» поступило сообщение о ДТП с участием двух транспортных средств (столкновение)...

Очередной этап Спартакиады работников образования

26-27 января прошел очередной этап Спартакиады работников образования - соревнования по пулевой стрельбе. Всего приняло участие 29 команд образовательных учреждений,...

Начала решаться проблема с вывозом мусора

После вмешательства руководства области в Угличском районе начала решаться проблема с вывозом мусора ...

Поймали пьяного за рулем

Перед судом предстанет 61-летний житель области, обвиняемый в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения ...

Обстановка с пожарами в Угличском МР на 26 января

За период с 19 января 2017 года по 26 января 2017 года на территории Угличского района зарегистрирован 1 пожар, погибших и травмированных нет. ...

Независимая экспертиза качества продуктов

Результаты независимой экспертизы качества продуктов, закупленных в торговых точках Ярославской области ...

111

111

Последние комментарии

УОТР: Закрылась выставка вертепов

ТВ 1

УОТР: Возврата к прошлому не будет

ТВ 2

УОТР: И снова о счётчиках ЖКХ

ТВ 3

УОТР: Защищая небо Углича…

ТВ 4

111

ПУБЛИКАЦИИ // ИНФОРМАЦИЯ

ПУБЛИКАЦИИ / СМИ

Search More Cat

Итоги деятельности УМВД по Ярославской области за 2016 год

Итоги деятельности УМВД по Ярославской области за 2016 год

January-28-2017

Подведены итоги оперативно-служебной деятельности УМВД России по Ярославской области за 2016 год ...

Ярославскими полицейскими пресечен крупный канал поставки наркотиков

Ярославскими полицейскими пресечен крупный канал поставки наркотиков

January-27-2017

​Ярославские полицейские совместно с федеральными коллегами – сотрудниками Главного управления...

Материнский (семейный) капитал в 2017 году

January-27-2017

Размер материнского капитала в 2017 году не изменится и составит 453 026 рублей.

В Пошехонье обсудили проблемы вывоза ТБО

January-27-2017

Дмитрий Миронов: «Местные власти несут ответственность за организацию вывоза ТБО на территории района»

Информация ГИБДД

January-27-2017

В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 214-ФЗ, с 1 января 2017 года страховые компании обязаны обеспечить возможность заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства в виде электронного документа.

Мосты будет ремонтировать область

January-27-2017

Глава региона поручил проработать вопрос передачи полномочий по ремонту мостов с местного уровня на областной

Росреестр запустил два доработанных сервиса

January-26-2017

20 января 2017 года на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) открыт доступ еще к двум сервисам, которые доработаны в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

Search

Информация Центра занятости от 19 января

January-19-2017

Информация о вакансиях на 19 января 2017 г. ...

Информация Центра занятости от 12 января

January-12-2017

Информация о вакансиях на 12 января 2017 г. ...

111

Каленарь событий

Январь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
Нет изображения
Новогоднее представление у елки для самых маленьких «Сказочные приключения»
13:00
ДК
Нет изображения
Детский новогодний спектакль «Заяц с чудесными ушами»
15:00
Дата : 2017-01-02
3
Нет изображения
Новогоднее представление у елки для самых маленьких «Сказочные приключения»
11:00
ДК
Нет изображения
Детский новогодний спектакль «Заяц с чудесными ушами»
13:00
ДК
Дата : 2017-01-03
4
Нет изображения
Новогоднее представление у елки для самых маленьких «Сказочные приключения»
11:00
ДК
Нет изображения
Детский новогодний спектакль «Заяц с чудесными ушами»
13:00
ДК
Дата : 2017-01-04
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Нет изображения
Вечер для работающей молодежи
18:00
МЦ "Солнечный"
Дата : 2017-01-14
15
16
17
Нет изображения
Встреча и консультации по государственным жилищным программам для молодежи: «Молодая семья», «Материнский капитал», «Военная ипотека»
18:00
МЦ "Солнечный"
Дата : 2017-01-17
18
19
Нет изображения
Муниципальные соревнования по спортивному туризму в закрытых помещениях (2003 г.р. и младше)
13:00
Школа №4
Нет изображения
Открытое первенство УМР по хоккею среди мужских команд
18:30
Стадион "Чайка"
Дата : 2017-01-19
20
Нет изображения
Соревнования по вязке узлов "Булинь", посвященные памяти участников ВОВ Гуровой М.С. и Гурова А.А.
11:00
Гимназия №1
Нет изображения
Муниципальный вечер, посвященный подведению итогов муниципальной спартакиады «Сила, бодрость, здоровье» среди сотрудников органов исполнительной власти и депутатов Угличского муниципального района 2016 года, муниципальной спартакиады среди сельских пос
17:00
МЦ "Солнечный"
Дата : 2017-01-20
21
Нет изображения
Школьная дискотека
18:00
МЦ "Солнечный"
Дата : 2017-01-21
22
Нет изображения
Открытое первенство УМР по хоккею среди мужских команд
10:00
Стадион "Чайка"
Дата : 2017-01-22
23
24
Нет изображения
Тестирование выпускников 2017 года образовательных учреждений района ВФСК «ГТО»
12:00
ФОК
Дата : 2017-01-24
25
Нет изображения
Чествование лучших студентов учреждений профессионального образования, посвященное Дню Российского студенчества
16:00
Зал торжеств
Нет изображения
Открытое первенство УМР по хоккею среди мужских команд
18:30
Стадион "Чайка"
Дата : 2017-01-25
26
Нет изображения
Соревнования по пулевой стрельбе в рамках муниципальной спартакиады работников образовательных учреждений района
13:00
Школа №8
Нет изображения
Муниципальный фестиваль «7 ключей» 4 игра
17:30
МЦ "Солнечный"
Дата : 2017-01-26
27
Нет изображения
Соревнования по пулевой стрельбе в рамках муниципальной спартакиады работников образовательных учреждений района
13:00
Школа №8
Нет изображения
Шоу программа, приуроченная к Дню Российского студенчества
18:00
МЦ "Солнечный"
Дата : 2017-01-27
28
Нет изображения
Муниципальная спартакиада среди сотрудников исполнительной власти и депутатов УМР «Сила, бодрость, здоровье» 2017 года Зимний этап. Муниципальная спартакиада среди сельских поселений УМР Лыжные гонки.
11:00
Ильинское
Нет изображения
Ночная хоккейная лига «Любитель 40+»
12:00
Стадион "Чайка"
Нет изображения
Ледовая вечеринка «Студень», приуроченная к Дню Российского студенчества
18:00
Стадион "Чайка"
Дата : 2017-01-28
29
Нет изображения
Открытое первенство УМР по хоккею среди мужских команд
10:00
Стадион "Чайка"
Дата : 2017-01-29
30
31

Наш опрос

Что нужнее нашему городу?