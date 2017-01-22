13 января в Молодежном центре «Солнечный» прошло одно из самых ярких и красочных мероприятий за последнее время, мероприятие, к которому организаторы гот...
Волонтер - это значит доброволец, человек, который приносит добро людям, дарит им своё тепло и вовремя приходит на помощь, не требуя ничего взамен. ...
В ночь на 19 января в Угличе, как и по всей России прошли традиционные крещенские купания. ...
В открывшийся десять дней назад Арсенал необычных велосипедов начали ходить посетители. ...
Фотовыставка с таким названием в настоящее время развернута в холле 1-го этажа Дворца культуры. На ней представлены фотографии Геннадия Васильевича Тараканова (1936-...
Угличские спортсмены блестяще выступили на первенстве Ярославской области в городе Ростове по борьбе дзюдо среди юношей 2003-2004 года рождения. ...
19 января в 21.25 в Угличе на улице Октябрьской произошло ДТП. По предварительной информации произошло столкновение автомобилей «ВАЗ-21074» и «УАЗ&...
За период с 12 января 2017 года по 19 января 2017 года на территории Угличского района зарегистрировано 3 пожара, погибших и травмированных нет. ...
В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены подозреваемые в совершении серии краж из дачных домов. ...
За прошедшую неделю в Ярославской области зарегистрировано больше 10 тысяч новых случаев заболеваемости ОРВИ и гриппом. ...
Жители города Рыбинска планируют попасть в Книгу рекордов России, построив самую большую снежную крепость в стране без использования спецтехники. Строительство начнется утром 21 января в Дмитровском парке.
Итоги работы комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости за 2016 год
В Ярославской области полицейскими задержаны подозреваемые в совершении серии краж автомашин
Управление социальной политики и труда Администрации Угличского муниципального района доводит до сведения работодателей
26 января с 11.00 до 13.00 в здании Угличской межрайонной прокуратуры, расположенном по адресу: г. Углич, ул. 9 Января, д.9, прокурора области Юрий Валентинович Верховцев проведет личный прием граждан.
Информация о вакансиях на 12 января 2017 г. ...
Информация о вакансиях на 29 декабря 2016 г. ...
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Соревнования по вязке узлов "Булинь", посвященные памяти участников ВОВ Гуровой М.С. и Гурова А.А.
11:00
Гимназия №1
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