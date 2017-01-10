По сообщению диспетчера Водоканала, завтра - 10 января, в Угличе, в том же районе (вблизи перекрестка улиц Ярославской и Свободы), где была отключена вода сегодня (9 января), будут продолжены аварийные работы с 09.00 до 16.00 и вновь прекра...

Возможно понижение давления в сторону микрорайона "Северный"....