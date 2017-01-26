24 января 2017 года на базе ДЮСШ началось тестирование выпускников 11 классов по нормативам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в котором приняло участие 48 обучающихся. ...

Тестирование включало в себя следующие нормативы: подтягивание из виса на высокой перекладине, рывок гири, подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, сгибани...